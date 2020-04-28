Deniz Feneri’nden 15 bin aileye yardım

Dünyanın pek çok bölgesine merhamet elini ulaştıran Türkiye, yaklaşan mübarek ramazan ayında da kardeşlerini unutmadı. Deniz Feneri Derneğik ramazandan önce salgın hastalığın ortaya çıktığında 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız yetim aileleri ve ihtiyaç sahibi binlerce aileye Ramazan gıda kolisi ulaştırmaya başladı. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ramazanda Suriye yardımlarının devam edeceğini belirterek "Biz bu ramazanda toplu iftarlar yerine bağışçılarımız hayırseverlerimizin gıda ve temizlik bağışları olmak üzere buralara yoğunlaşmasını özellikle arzuluyoruz" dedi. Dernek 15 bin aileye gıda kolisi dağıtıyor. Bu bayram 5 bin yetim çocuğa 125'en lira bayram harçlığı dağatacak. Suriye'de İdlib kırsalında 3 bin aileye gıda dağıtımı yapılacak. Azez bbölgesinde binlerce kişinin barındığı kamplarda ise gıda ve temizlik maddesi dağıtılacak. Dernek ayrıca Afganistan, Bangladeş, Burundi, Filistin, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Somali, Sudan, Yemen'inde aralarında bulunduğu 20 ülkede gıda dağıtımı yapıp yetimlere bayram harçlığı dağıtacak. SABAH