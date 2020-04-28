Dersteki prova gerçek oldu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Kapılı Mahallesi'nde patpat diye tabir edilen tarım aracı ile bahçede çift süren 17 yaşındaki Beytullah Anık bir anda dengesini kaybederek patpatın çapasının üzerine düştü. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz genç Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. İlküvez Çok Programlı Lise öğrencisi olan Beytullah Anık'ın geçen yıl okulda din dersinde cenaze namazı dersi işlendiği sırada çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Beytullah Anık'ın kefene sarılmış halde olduğu ve arkadaşları tarafından cenazesinin kılındığı görülüyor. Uygulamalı derste imam görevini üstlenen bir arkadaşı Beytullah Anık için kılınan cenaze namazında helallik istiyor. Görüntülerin son bölümünde ise kefene sarılı haldeki Anık, cenaze aracına taşınıyor. Geçen yıl provasını yaptığı cenazesi bu yıl gerçek olan Anık'ın hayatını kaybettiğini duyan arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.