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'ta kahvehanelere kumar baskını!

İstanbul 'ta şok operasyon. Koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken iki kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis, kahvehanelere baskın düzenledi. Baskında çok sayıda kişi kumar oynarken yakalandı. Şahıslara kişi başı 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 10:05 ABONE OL
Esenyurt'ta kahvehanelere kumar baskını!

Koronavirüs umurlarında değil. Kahvehanede toplanıp kumar oynayanlara baskın düzenlendi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı kahvede kumar oynayan toplam 14 kişiye cezai işlem uygulandı.

KİŞİ BAŞI 3.150 LİRA CEZA

Saadetdere Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Sezgin B.'ye ait kahveyi denetleyen ekipler içeride bulunan 8 kişinin kumar oynadığını belirledi. Bu kişilere 1593 sayılı kanunun 282 'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL ceza kesilirken, gelen zabıta ekipleri bu işyerinin daha önce mühürlendiğini belirledi. Kahve mühürlenirken, Sezgin B., Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Çınar Mahallesi 1394 Sokak'ta da kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Buradaki kahvede içeride 6 kişinin bulunduğu belirtilirken işyerini işleten Nihat C., ruhsat ibraz edemedi. İçerideki 6 kişiye yine aynı yasa uyarınca 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. İşyeri sorumlusu Esenkent Polis Merkezi Amirliği'ne işlemlerin tamamlanması için teslim edildi.

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Esenyurt'ta kahvehanelere kumar baskını!
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