Evde bakım maaşı yatan iller sorgula! 28 Nisan Evde bakım parası (maaşı) hangi illere yattı?

Devlet tarafından evinde yaşlı ve engelli kişilere bakan, ihtiyaç sahibi kişilere verilen evde bakım maaşı yatan iller gün içerisinde sorgulanmaya başladı. Nisan ayının son günlerini yaşarken bakım parasının yattığı iller sorgulanıyor. E devlet sistemi üzerinden alınan birçok hizmetten biri olan evde bakım maaşı sorgulama işleminizi bu sistem üzerinden sorgulayabilmek mümkünken aynı zamanda sms yoluyla da bu konunun detaylarını öğrenmek mümkün. Bilindiği üzere ödemeler kurum tarafından il il yapılıyor. Peki 28 Nisan 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, Evde bakım aylığı, parası yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı sorgulanmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından bakıma muhtaç yaşlıların ya da ihtiyaç sahiplerinin ailelerinin yanından ayrılmamaları için destek amaçlı verilen evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

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