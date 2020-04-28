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Namazı kılınışı: Teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır? Kaç rekat kılınabilir? Okunması gereken dualar ve sureler!

Cennet kapılarının açıldığı, günahların affedildiği mübarek ayının gelmesiyle beraber binlerce kişi iftar sonrası " namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Bu namazın fazileti ise bir hadiste; "Kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa o kişinin geçmiş günahları affedilir." Şeklinde anlatılmaktadır. Böylesine mübarek ayda tüm İslam alemi ibadetlerine ayrı bir önem verirken sizler için hazırladığımız haberimizde Teravih namazı kılınışı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri derledik. Ülkemizdeki salgın nedeniyle normalde cemaatle kılınan bu namaz, evlerde kılınıyor. Buna göre; Evde Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınabilir? Saat kaçta? İşte adım adım kılınışı…

Giriş Tarihi: 28.4.2020 15:57 ABONE OL
Evde Teravih Namazı kılınışı: Teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır? Kaç rekat kılınabilir? Okunması gereken dualar ve sureler!

Müslüman aleminin heyecanla beklediği ayının gelmesiyle beraber normal şartlarda cami cemaatiyle kılınan Teravih Namazı evde kılınmaya başlandı. Kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getiren binlerce Müslüman evlerinde bu namazın nasıl doğru şekilde kılınabileceğini araştırıyor. Konuyla ilgili bilinmesi gereken her şeyi Sabah.com.tr olarak bu başlık altında sizler için derledik. Birçok fazileti bulunan bu namazı kılmaya gayret göstermek kişiye çok büyük sevap kazandırdığı gibi bir hadise göre; tüm günahların affedilmesini sağladığı söylenmektedir. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır, kaç rekat kılınabilir? Teravih namazı kılınışı ve okunması gereken dualar haberimizde…

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KILDIRILIR, KAÇ REKAT?

Teravih Namazı; Ramazan ayına özel kılınan ve Müslüman aleminin cemaatle kıldığı bir namaz olarak bilinmektedir. Ülkemizdeki korona virüs salgını nedeniyle kişilerin toplu alanlarda bulunmasının büyük tehlike arz ettiğinden vatandaşlar bu yıl Teravihlerini evlerinde kılacak.

TERAVİH NAMAZINDA OKUNMASI GEREKEN DUALAR NELERDİR?

Haberimizin ilerleyen sayfasında adım adım Teravih namazı kılınışı ile namaz sırasında okumanız gereken dua ve surelere ulaşabilirsiniz…

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Evde Teravih Namazı kılınışı: Teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır? Kaç rekat kılınabilir? Okunması gereken dualar ve sureler!
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