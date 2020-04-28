Evde Teravih Namazı kılınışı: Teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır? Kaç rekat kılınabilir? Okunması gereken dualar ve sureler!

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının gelmesiyle beraber normal şartlarda cami cemaatiyle kılınan Teravih Namazı evde kılınmaya başlandı. Kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getiren binlerce Müslüman evlerinde bu namazın nasıl doğru şekilde kılınabileceğini araştırıyor. Konuyla ilgili bilinmesi gereken her şeyi Sabah.com.tr olarak bu başlık altında sizler için derledik. Birçok fazileti bulunan bu namazı kılmaya gayret göstermek kişiye çok büyük sevap kazandırdığı gibi bir hadise göre; tüm günahların affedilmesini sağladığı söylenmektedir. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır, kaç rekat kılınabilir? Teravih namazı kılınışı ve okunması gereken dualar haberimizde…

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KILDIRILIR, KAÇ REKAT?

Teravih Namazı; Ramazan ayına özel kılınan ve Müslüman aleminin cemaatle kıldığı bir namaz olarak bilinmektedir. Ülkemizdeki korona virüs salgını nedeniyle kişilerin toplu alanlarda bulunmasının büyük tehlike arz ettiğinden vatandaşlar bu yıl Teravihlerini evlerinde kılacak.

TERAVİH NAMAZINDA OKUNMASI GEREKEN DUALAR NELERDİR?

Haberimizin ilerleyen sayfasında adım adım Teravih namazı kılınışı ile namaz sırasında okumanız gereken dua ve surelere ulaşabilirsiniz…