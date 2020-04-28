Gizem Birdan kimdir? 2020 Survivor Gizem Birdan kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? İşte merak edilenler...

Uzun soluklu yarışma programı Survivor'da 2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu oyunlarda kozlarını paylaşmaya devam ederken yarışmacılardan Gizem Birdan ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek arama motorlarında Survivor Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Kıran kırana geçen yarışmada Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne gibi detayları merak edenler tüm bilgileri bu başlık altında bulabilecek. İşte tüm detaylar…

SURVIVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

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