Günde 1 saat uzağa bakın

Koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle öğrenciler 23 Mart'tan bu yana evde televizyon ve internet aracılığıyla uzaktan eğitim alıyor. Bu süreçte çocukların ders dışında da bilgisayar ve tablet başında geçirdikleri süreler uzadı. Bu durumun çocuklarda özellikle göz sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan uzmanlar, günde bir saat uzağa bakılarak gözlerin dinlendirilmesi gerektiğini söyledi. Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emrah Altıparmak, velilere şu önerilerde bulundu:Eğitim uzaktan eğitime dönüştü. Biliyoruz ki küçük yaşlarda uzun süre yakına bakmak miyop gelişmesini tetikliyor.Günlük hayatta çocuk ve gençlerimize mümkün olduğunca cep telefonu ve bilgisayardan uzak kalmalarını, günde en az 1 saat uzağa bakacak şekilde aktiviteler yapmalarını öneriyorduk ancak koşullar şimdi değişti. Eğitim için mecburen bilgisayar, tablet veya telefon gibi cihazları kullanmak zorundalar.Ders dışı zamanlarda cep telefonu, tablet veya bilgisayarla geçen süreler kısıtlı tutulmalı. Günde bir saatlerini güneş gören balkon, pencere gibi mekanlarda geçirebilir, bu sürede uzağa bakarak gözlerini dinlendirebilirler.Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan ise çocukların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını korumanın önemine vurgu yaparak uzaktan eğitimde motivasyonu sağlayabilecek şu önerilerde bulunuyor:Çocuğunuzun çalışma ortamının yeterince aydınlanmasına, çevrede görsel ve işitsel çeldiricilerin olmamasına özen gösterin. Görsel çeldiricilere duyarlı olan çocuklarda çevresel görüş alanının karton bölmelerle sınırlandırılması, bedensel çeldiricilere hassas çocuklarda ise oturuş pozisyonunun yastık, minder ve benzeri desteklerle düzenlenmesinde fayda var.Evde zaman geçirmek özellikle hareket etme ihtiyacının daha belirgin olduğu çocuklar için zor bir süreç olduğundan bu durum dikkatlerini toplamalarını engelleyebilir. Diğer yandan, çocuklar kendilerini oyuna veya bir etkinliğe kaptırdıklarında öğünlerini atlayabilir veya sağlıksız içerikli besinlere kapılabilir. Her iki durum da çocukların ders içeriğine odaklanmalarını engelleyecektir. Güne ailece yapılacak 10-15 dakikalık egzersizle başlamak ve öğünleri önceden programlamak çocukların evdeki zamanı verimli geçirmelerini sağlayacaktır.Sahanda sucuklu yumurta, bal-kaymak, lor peyniri, tam tahıllı ekmekSütlü kabak çorba, sebzeli güveç, spagetti, sütlaç 1. Ara öğün (Saat: 15:00): Ceviz, kuru üzümFırında balık, tam tahıllı ekmek, mevsim salataEn az üç kişi.Tepsi ya da kutu, bez, küçük nesneler.Bir tepsinin içine evde bulunan nesneler konur. Bunlar bozuk para, toka, kalem, gözlük, bilgisayar faresi gibi şeyler olabilir. Oyuncular bu nesneleri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür. Oyuncular sırasıyla nesnelere dokunarak doğru bir tahminde bulunmaya çalışırlar. En çok bilen en çok puan toplayarak yarışmayı kazanır.YKS'DE ÖĞRENCİLER HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLACAK?ELEYİCİ SORULAR HANGİ ÜNİTELERDEN GELEBİLİR?