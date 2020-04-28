Hasta yakınları Kovid servisinde dehşet saçtı

Trabzon'da önceki gün Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ise acil servisten girerek, görevliler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de hasta yakınlarından bazıları Kovid-19 virüsü bulunan hastaların bulunduğu servisteki camları kırıp, oksijen tüpüyle serviste görevli doktor Esra Ersöz Genç'e saldırdı. Özel güvenlik görevlileri ile polis ekiplerince hasta yakınları dışarı çıkarıldı. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest kaldı. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Genç, hasta yakınlarından birinin oksijen tüpüyle kendisini kovaladığını anlatarak, "Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı.Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık (elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım). Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak, 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise, ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum." Saldırıyı gerçekleştiren hasta yakınlarının serbest bırakıldığını ve kendisini güvende hissetmediğini belirten Genç, "Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun sürdü. Şimdi bunlar dışarıda. Kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak, evime aileme sağ sağlam dönebilecek miyim? Korkuyorum, duyuyor musunuz beni?" ifadelerini kullandı. Olaya karıştıkları belirlenen İhsan A. ve beraberindeki kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan aynı hastanede görev yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, yaşananlara tepki göstererek, "İleri evre akciğer kanserli, tek akciğeri alınmış ve gün içinde iki kez hayata döndürülen hasta vefat edince, yakınları acilde dehşet saçmışlar. Ölüme çare olsa, hekimler ölmezdi. Şiddete müsamaha gösterilmemeli" ifadelerinde bulundu. DHA