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İki minik yürek umut bekliyor

Liya 1.5, Uğur 7 yaşında... Her ikisi de kan kanseri olan iki minik, acilen nakli bekliyor

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
İki minik yürek umut bekliyor
İngitere'de yaşayan Hatice -Ufuk Gümüşöz çiftinin Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastası 1,5 yaşındaki kızları Liya'nın sağlığına kavuşabilmesi için kök hücre nakli gerekiyor. Liya'nın Mersin'de yaşayan halası Berna Tutuk, yeğeni için başlatılan kampanyaya herkesin destek olmasını istedi. Hatice Gümüşöz (32) ile Ufuk Gümüşöz (37), tek çocukları Liya'nın 2 ay önce yürüyüşünde değişiklik farketti. 12 Nisan'da, lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisine başlanan ve yüksek risk taşıdığı bildirilen küçük kıza, doktorlar kök hücre nakli yapılması gerektiğini söyledi. Gümüşöz çifti de kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Aile, sosyal medya üzerinden duyurdukları kampanya ile vatandaşlardan destek olmalarını istedi. Liya Gümüşöz'ün Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan halası Berna Tuluk (47), yeğenin yaşaması için kök hücre nakli gerektiğini söyledi. Liya'nın hastalığının kısa süre önce fark edildiğini belirten Tuluk, "Acilen kök hücre nakli gerekiyor. Çaresiz haldeyiz" dedi. 1 ay zamanlarının kaldığını kaydeden Tuluk, vatandaşlardan Kızılay'a giderek, bağışçı olmalarını istedi.
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İki minik yürek umut bekliyor
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