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’da son 24 saatte 301 ölüm!

’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 301 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 822’ye çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.4.2020 14:14 ABONE OL
İspanya’da son 24 saatte 301 ölüm!

İspanya'da koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kayıpları düşüyor. Ülkede son bir günde 301 kişinin daha virüs yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 23 bin 822'ye, toplam vaka sayısı ise 232 bin 128'e ulaştı.

'VAKA SAYILARI TAHMİNLERİMİZDEN HIZLI DÜŞÜYOR'
İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yerel medyaya yaptıkları açıklamada, günlük tespit edilen vaka sayısının tahmin edilenden daha hızlı düştüğü belirtti. Öte yandan, günlük can kayıplarında da azalma görüldü. 2 Nisan'da 950 kişinin öldüğü İspanya'da 26 Nisan'da 288, 25 Nisan'da 378, 24 Nisan'da 367, 23 Nisan'da 440 ve 22 Nisan'da 435 kişi hayatını kaybetmişti.

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İspanya’da son 24 saatte 301 ölüm!
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