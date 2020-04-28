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'da 'ler ne zaman açılacak? geldi!

Corona virüsü salgını ülkemizde pek çok alanda etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hal böyle olunca vatandaşlar tarafından bazı konular merak edilir oldu. Bunlardan bir tanesi de "'ler ne zaman açılacak?", "'da AVM'ler ne zaman açılır?" gibi soruların yanıtları oluyor. Son dönemde vaka artış ve ölüm sayısında gözle görülür şekilde bir azalma gerçekleşmesinden dolayı "AVM'ler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı araştırılır hale geldi. Hem iş yeri sahipleri hem de alışveriş yapmak isteyenler gün içerisinde bu soruların yanıtlarını araştırıyor. Buna göre; geldi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Buna göre; AVM'ler ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:32 ABONE OL
İstanbul'da AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika açıklaması geldi!

Yeni tip adıyla Covid-19 salgını nedeniyle 'ler belli bir süreliğine önlem amaçlı kapatılmıştı. Uzun bir süredir kapalı olan çoğu yerin ne zaman açılacağı araştırılır hale gelirken öte yandan internet üzerinden "AVM'ler ne zaman açılacak?" sorgulaması yapılmaya devam ediyor. Hem iş yeri sahipleri hem de alışveriş yapmak isteyenler bu konuya yoğun ilgi gösteriyor. Öte yandan resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. Buna göre; Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'tan konuya yönelik son dakika açıklamaları geldi. Alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılacağının müjdesi verilirken haberimizin içerisinden son dakika haberinin detaylarına ulaşabilirsiniz. Buna göre; 'da AVM'ler ne zaman açılacak?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Uzun süredir corona salgını nedeniyle kapalı olan AVM'ler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuya yönelik resmi açıklamalar takip edilirken Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, uzun süredir kapalı olan AVM'lerin açılış tarihiyle alakalı bilgiler verdi.

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İstanbul'da AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika açıklaması geldi!
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