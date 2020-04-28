İstanbul'da rezidans baskınında şoke eden görüntüler

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri corona virüsü tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, dün gece sabaha karşı Bağcılar, Bağlar Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi'nde bulunan bir sitede bulunan evden yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ihbarını alınca adrese baskın düzenledi..

Savcılık izniyle baskın düzenlenen adreste, hem salgın tedbirlerine uymayan, hem de etrafı rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapıp eğlence partisi düzenledikleri belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan incelemede bir internet uygulaması üzerinden organize olup parti düzenledikleri ve partiyi İnternet üzerinden canlı olarak yayınladıkları belirlenen ses sanatçısı Yusuf Gültekin ile bir dönem Adnan Oktar cemaatinin müridlerinden olup şarkıcı Hatice ile yaşadığı aşkla gündeme gelen model Ender Ataç ve kardeşi Önder Ataç, Hüsna E, Merve B, .Mustafa Ş, Berkay D, Fatih A, Halil İbrahim B ve Çağatay Ç. gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Adnan Oktar'a ait A9 televizyon kanalında uzun süre yaptıkları programlarla bir dönem gündeme gelen Ataç kardeşlerin arasında bulunduğu 10 şahısa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi kapsamında 3 bin 180'er lira idari para cezası uygulanırken ayrıca "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan işlem yapılıp mahkemeye sevk edildikleri öğrenildi.

Kaçak kumar oynanan villaya ikinci kez baskın

Son dakika: Koronavirüsü umursamadan villada 46 kişilik doğum günü partisi yaptılar!