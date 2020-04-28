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’da vatandaş denizle buluştu, polis anında böyle engelledi

'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Menekşe sahiline akın ederek denizle buluşan vatandaşlara polis ekipleri anında müdahale etti. Öte yanan sahilin açıklarında yüzen Yunus balıkları ise görsel şölen oluşturdu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 10:48 ABONE OL
İstanbul’da vatandaş denizle buluştu, polis anında böyle engelledi

Yeni tip korona virüsün yayılımını engellemek için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar cadde ve meydanlarda kalabalıklar oluşturdu. Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştuğu görüldü.

İstanbul’da vatandaş denizle buluştu, polis anında böyle engelledi | Video

EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Diğer taraftan havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, Küçükçekmece Menekşe sahiline akın etti. Sahilde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve çocukların ve vatandaşların ayaklarını denizle buluşturduğu görüldü. Bir ihbar üzerine sahile gelen polis ekipleri ise vatandaşlara anında müdahale etti. Ekipler sahilde oturan vatandaşları evlerine gönderdi. Kısa sürede sahilin boşaldığı görüldü.

Öte yandan sahilin açıklarında yüzen Yunus balıklarının dansı ise görsel şölen oluşturdu. Bir süre yüzen Yunus balıkları daha sonra gözlerden kayboldu.

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İstanbul’da vatandaş denizle buluştu, polis anında böyle engelledi
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