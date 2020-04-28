İsveçli aile: Türkiye hem vatandaşına hem de ülkedeki yabancılara sahip çıkıyor

Alanya'ya 2019 yılı mayıs ayında yerleşen İsveçli Ida Svarvarefelt ve Norveçli Ted Nyquist çiftinin, 17 Ocak 2020 tarihinde kızları Alicia dünyaya geldi. Özel bir hastanede 28 haftalık iken 910 gram doğan, bu nedenle de yoğun bakıma alınan Alicia'nın masrafları, çiftin sigortasının Türkiye'de geçerli olmaması nedeniyle günlük 1500 TL'yi buldu. Aile çareyi, İsveç ve Türkiye'deki arkadaşlarının yardımıyla sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatmakta buldu. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan kampanya ile Demirören Haber Ajansı'nın yaptığı haberler, yetkilileri harekete geçirdi.

MİNİK ALİCİA BİR OPERASYON DAHA GEÇİRECEK

Sağlık Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle minik Alicia Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Erken doğum nedeniyle beyin kanaması da geçiren Alicia, 3 ay süren tedavinin ardından 17 Nisan'da taburcu oldu. 3 aylık sürecin ardından kızlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan çift, minik Alicia'yı evlerine getirdi. 2 kilo 430 gram ağırlığına ulaşan Alicia'nın tedavi süreci bir süre daha devam edecek. Haftada bir kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kontrole götürülecek olan Alicia, 16 Mayıs'taki beyin cerrahisi kontrolünden sonra operasyon geçirecek.

'TABURCU OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ'

Kızının tam 3'üncü ayına girdiği gün taburcu olduğu için ayrı bir duygu yaşadıklarını ifade eden anne Ida Svarvarefelt, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Eve geldikten sonra normal bir hayata döndük. Bir aile doktoru bulduk Alanya'da. Ona kontrole gidiyoruz. Diğer kontroller için Antalya'ya gidiyoruz. Geceleri sadece biraz sıkıntı yapıyor, ağlıyor ama taburcu olduğu için mutluyuz. Şimdilik haftada bir kez Antalya'ya kontrole gidiyoruz, sonrasında bu süreç ayda bir olacak. Ufak bir müdahale daha olacak, şant var kafasında onu çıkaracaklar ama onu beyin cerrahisi karar verecek" dedi.

'TÜRKİYE HEM KENDİ VATANDAŞLARINA HEM YABANCILARA SAHİP ÇIKIYOR'

İsveç'ten Türkiye'ye getirilen ve tedavi altına alınan Emrullah Gülüşken ve ailesinin yaşadığı süreç hakkında da konuşan Svarvarefelt, Türkiye'yi takdir ettiğini söyledi. Svarvarefelt, "Türk hükümetinin bu durumda çok iyi hareket ettiğini düşünüyorum. Hem kendi vatandaşına sahip çıkıyor hem burada yaşayan yabancılara da sahip çıkıyor. Hem de yurt dışında yaşayan kendi vatandaşlarına sahip çıkması bizim için çok güzel, takdir ediyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ALDIĞI KARARLARLA HUZURLU HİSSEDİYORUZ'

Dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de sıkı tedbirler alınmasına neden olan koronavirüs salgını süreciyle ilgili olarak Svarvarefelt, şöyle konuştu:

"Evde izole olmuş durumdayız. Alicia'yı dışarı çıkarıp, temiz hava aldıramıyoruz, gezdiremiyoruz. Kendimizi Türk hükümetinin almış olduğu kararlar doğrultusunda huzurlu hissediyoruz ve mutluyuz."

Ida ve Ted çifti, "Kendi güvenliğiniz ve herkesin güvenliği için lütfen iyi düşünelim ve lütfen evde kalalım" dedi.