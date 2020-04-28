Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihte? Ramazan ayı 2020 Kadir Gecesi hangi gün?

Mübarek 3 ayların sonuncusu ve 11 Ayın Sultanı Ramazan ayına ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Müslümanlar için çok önemli olan bu ayda oruçlar tutuluyor ve namazlar kılınıyor. Bu ay içerisindeki en önemli şeylerde bir tanesi de Kuran-ı Kerim'in indirilmesidir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayın içerisindedir. Bu nedenle de vatandaşlar, Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2020 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Haberimizde, Diyanet İşleri takvimi ile Kadir Gecesi tarihi ve denk geldiği günü öğrenebilirsiniz.

RAMAZAN 2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İşte, 2020 Kadir Gecesi tarihi ve Ramazan Bayramı ile ilgili detaylar...