Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihte? Ramazan ayı 2020 Kadir Gecesi hangi gün?

Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihte? ayı hangi gün?

On Bir Ayın Sultanı ayına eriştik… Bu mübarek rahmet ayını oruç ve ibadetler ile geçireceğiz. Ramazan ayı içerisinde, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındırıyor. Kadir Gecesi’nin kesin tarihi bilinmemekle birlikte, emarelerine ve belirtilen özelliklerine göre Ramazan’ın sonlarına doğru bir gece Kadir Gecesi olarak idrak ediliyor. Peki, Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi ne zaman? tarihi haberimizde yer almaktadır. İşte, bin aydan daha hayırlı olan ve Müslümanların kutsal kitabının indiği Kadir Gecesi tarihi ve bu mübarek gece ile ilgili bilgiler…

Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 10:16 ABONE OL
Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihte? Ramazan ayı 2020 Kadir Gecesi hangi gün?

Mübarek 3 ayların sonuncusu ve 11 Ayın Sultanı Ramazan ayına ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Müslümanlar için çok önemli olan bu ayda oruçlar tutuluyor ve namazlar kılınıyor. Bu ay içerisindeki en önemli şeylerde bir tanesi de Kuran-ı Kerim'in indirilmesidir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayın içerisindedir. Bu nedenle de vatandaşlar, Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2020 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Haberimizde, Diyanet İşleri takvimi ile Kadir Gecesi tarihi ve denk geldiği günü öğrenebilirsiniz.

RAMAZAN 2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İşte, 2020 Kadir Gecesi tarihi ve Ramazan Bayramı ile ilgili detaylar...

ARKADAŞINA GÖNDER
Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihte? Ramazan ayı 2020 Kadir Gecesi hangi gün?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA