Kadir gecesi ne zaman? Ramazan ayı 2020 Kadir Gecesi hangi gün?

On bir ayın sultanı ve mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan ayına erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Ramazan'la birlikte Kadir Gecesi günü de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Mübarek ayın son 10 gününde olan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi için yaklaşık iki hafta kaldı. Peki, 2020 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Hazırladığımız haberimizde, Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi ile ilgili bilgiler ve Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi yer almaktadır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN? 2020 KADİR GECESİ TARİHİ

İşte, 2020 Kadir Gecesi tarihi ve Ramazan Bayramı ile ilgili detaylar...