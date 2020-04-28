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Kadir gecesi ne zaman? Ramazan ayı Gecesi hangi gün?

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayına eriştik… 3 ayların sonuncusu olan rahmet ayını oruç tutarak ve ibadetler yaparak geçireceğiz. Ramazan ayı içerisinde, son din İslam'In kitabı Kuran-ı Kerim’in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi gizlenmiştir. Kadir Gecesi’nin kesin tarihi bilinmemekle birlikte, emarelerine ve belirtilen özelliklerine göre Ramazan’ın son on gecesinden biri Kadir Gecesi olarak idrak ediliyor. Peki, İşleri Başkanlığı takvimine göre Kadir Gecesi ne zaman? Gecesi tarihi haberimizde yer almaktadır. İşte, Müslümanların kutsal kitabının indiği Kadir Gecesi tarihi ve bin aydan daha hayırlı bu gece ile ilgili bilgiler…

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:20 ABONE OL
Kadir gecesi ne zaman? Ramazan ayı 2020 Kadir Gecesi hangi gün?

On bir ayın sultanı ve mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan ayına erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Ramazan'la birlikte Kadir Gecesi günü de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Mübarek ayın son 10 gününde olan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi için yaklaşık iki hafta kaldı. Peki, 2020 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Hazırladığımız haberimizde, Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi ile ilgili bilgiler ve Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi yer almaktadır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN? 2020 KADİR GECESİ TARİHİ

İşte, 2020 Kadir Gecesi tarihi ve Ramazan Bayramı ile ilgili detaylar...

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Kadir gecesi ne zaman? Ramazan ayı 2020 Kadir Gecesi hangi gün?
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