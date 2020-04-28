Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Diyanet takvimi

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet takvimine göre 2020 bayram tarihleri belli oldu. Türkiye'de çalışan ve öğrenci kesim '' Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Bayram tatilinde şehir içi veya şehir dışı seyahat etmek isteyenler bugünleri iyi değerlendirmek istiyor. Müslüman vatandaşlar kurban kesme ibadetini yerine getiriyorlar ve bayram toplamda 4 gün sürüyor. Peki bu sene Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte 2020 diyanet takvimi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı tarihi merak edilirken vatandaşlar '' Kurban Bayramı ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte Diyanet takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihi