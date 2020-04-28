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'nda feci ! Kontrolden çıktı direkle bariyer arasına sıkıştı

Aydın’ın ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.4.2020 07:51 ABONE OL
Kuşadası'nda feci kaza! Kontrolden çıktı direkle bariyer arasına sıkıştı
Kaza saat 2.30 sıralarında Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine giden Sergen S. Yönetimindeki 14 BE 041 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direklerine daha sonra orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı.



Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, sürücü Sergen S.'nin ifadesine göre kırmızı lüks bir otomobilin kendisini sıkıştırdığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kuşadası'nda feci kaza! Kontrolden çıktı direkle bariyer arasına sıkıştı
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