Mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor, ertelendi mi? Adliyeler ne zaman açılacak? Kabine toplantısı ardından son dakika açıklandı!

Adliyeler ne zaman açılacak, mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor? Soruları internet aracılığı ile en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ederken geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada; ilk olarak 30 Nisan tarihine ertelenen duruşma tarihlerinin daha da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bu açıklama sonrasında binlerce vatandaş Adliyeler ne zaman açılacak, mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor? Sorularının yanıtını aramaya başladı. Haberimizde gelen son dakika açıklamasına ilişkin tüm detayları derledik. Peki; Mahkemeler, davalar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi? Adliyeler ne zaman açılıyor? İşte detaylar…

DAVALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, MAHKEMELER ERTELENDİ Mİ? ADLİYELER AÇIK MI?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınına dair alınan tedbirlerin yeniden değerlendirilmesi ve alınan kararlara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bu kapsamda; 30 Nisan tarihine ertelenen duruşmaların daha ileri bir tarihe ertelendiği açıklamasında bulundu. Davalar ve mahkemeler ne zamana ertelendi, hangi tarihte başlayacak? İşte o tarih!