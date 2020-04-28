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'da zeytin fidesi kavgası: 1 ölü, 9 yaralı

'nın Salihli ilçesinde husumetli iki aile arasında "zeytin fidesinin kırılması" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır 9 kişi yaralandı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.4.2020 03:53 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 05:02 ABONE OL
Manisa'da zeytin fidesi kavgası: 1 ölü, 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'nde yaşayan ve aralarından husumet bulunan Selahattin N. (20) ile Aziz G. (24) arasında Selahattin N'nin evinin önündeki zeytin fidesinin kırılması nedeniyle tartışma çıktı.

İki ailenin fertlerinin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz G. ve Ali G'nin (48) tüfekle etrafa ateş açması sonucu Selahattin N, Özkan N. (46), Mustafa N, Müslüm N. (34), Dudu N. (23), Türkan Ö, Dudu N. (61), Caner A. (24) ve Fahri Ö. (52) ile olay sırasında caddeden geçen Nermin A. (30) yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selahattin N, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Müslüm N'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. .

Olayın ardından şüpheliler Ali G, Aziz G, Gaye Ş. (20), Nurcan G. (45), İslam G. (18) ve Hakan G. (42), suç aleti 2 tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Öte yandan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakın akrabalarını ilçe dışına çıkartıp olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Manisa'da zeytin fidesi kavgası: 1 ölü, 9 yaralı
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