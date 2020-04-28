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2020: , kaçta kapanıyor? , , , ?

Corona virüsü salgını nedeniyle market çalışma saatlerinde meydana gelen değişikliklerin ardından 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde üç günlük sokapa çıkma yasağı uygulamasının yapılacağının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Yasak öncesinde evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "?", ", kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre; , kaçta kapanıyor? , , , marketler kaça kadar açık? İşte !

Giriş Tarihi: 28.4.2020 08:49 ABONE OL
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020: Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle il ve ilçelerdeki tüm marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler meydana gelmişti. Öte yandan 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının yapılacağının ardından vatandaşlar internet üzerinden ", kaçta kapanıyor?", "?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak olan market çalışma saatleri neler? , , , marketler kaça kadar açık? İşte 2020 market çalışma saatleri!

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020!

Market çalışma saatleri sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yerini aldı. Yeni sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "Marketler kaça kadar açık?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık? , kaçta kapanıyor?

İşte yanıtı!

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MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020: Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?
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