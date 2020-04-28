Marmara Denizinde turuncu renk istilası

Tekirdağ'ın şehir merkezinde sahil boyunca deniz turuncu renge boyandı.

Süleymanpaşa ilçesi sahili turuncu renge boyandı. Denizdeki turuncu renk istilası merak konusu olurken, her yıl bu tarihlerde denizde planktonlar nedeniyle turuncu rengin oluştuğu biliniyor.

Konuyla ilgili uzmanlardan yapılan açıklamada, "İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ'ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp, oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara'nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla 'noctiluca' denilir" ifadelerine yer verildi.



"Korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusu değildir"

Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusunun olmadığı da ifade edilerek, "Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır. Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye'nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir" şeklinde açıklamalarda bulunuldu.

