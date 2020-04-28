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5.gün : ? İftara ne pişirsem? 28 Nisan Salı iftar için en lezzetli ve sağlıklı yemek ile tatlı tarifleri!

Ramazan ayının 5.gününde araştırmaları başladı. On bir ayın sultanı mübarek ayda iftar saatine kadar hazır olmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren "?", "İftara ne pişirsem?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Oruç ibadetinin yerine getirilmesinden dolayı iftar sofralarında hafif ve sağlıklı yemekler tercih ediliyor. Uzmanlar özellikle çorba ile başlanılması gerektiğinin altını çizerken 28 Nisan Salı iftar için en lezzetli ve sağlıklı yemek tarifleri araştırılıyor. Buna göre; 5.gün iftar menüsü tariflerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 28.4.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 13:09 ABONE OL
Ramazan ayı 5.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? 28 Nisan Salı iftar için en lezzetli ve sağlıklı yemek ile tatlı tarifleri!

Oruç ibadetinin beşinci gününde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının 5.gününde "?", "İftara ne pişirsem?" gibi soruların yanıtları aranıyor. İftar sofralarına hazırlıklı olmak isteyenlerin yakından takip ettiği bu konu güncel olarak merak ediliyor. Hafif bir çorba ile yemeklere başlanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Buna göre; bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? 5.gün iftar menüsü!

RAMAZAN AYI 5.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayının 5.gün iftar menüsünde; mantar çorbası, ev yapımı lahmacun ve tatlı olarak da güllaç yer alıyor.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

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Ramazan ayı 5.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? 28 Nisan Salı iftar için en lezzetli ve sağlıklı yemek ile tatlı tarifleri!
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