Ramazan ayı 5.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? 28 Nisan Salı iftar için en lezzetli ve sağlıklı yemek ile tatlı tarifleri!

Oruç ibadetinin beşinci gününde iftar menüsü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının 5.gününde "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" gibi soruların yanıtları aranıyor. İftar sofralarına hazırlıklı olmak isteyenlerin yakından takip ettiği bu konu güncel olarak merak ediliyor. Hafif bir çorba ile yemeklere başlanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Buna göre; bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? Ramazan ayı 5.gün iftar menüsü!

RAMAZAN AYI 5.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayının 5.gün iftar menüsünde; mantar çorbası, ev yapımı lahmacun ve tatlı olarak da güllaç yer alıyor.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?