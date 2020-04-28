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bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi güne denk geliyor? 1. 2. ve 3. gün TARİHİ!

On bir ayın efendisi Ramazan ayının gelmesi ile beraber bayram ne zaman? Sorusu internet aracılığı ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Cennetin kapılarının açıldığı, ilahi rahmetin islam alemine yayıldığı bu mübarek tarihlerde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Her sene olduğu gibi ise şimdiden bayram için geri sayıma başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takviminde tüm bu tarihler de vatandaşlarla paylaşılmıştı. Sizler için hazırladığımız haberimizde bu takvimde yer alan bilgiler dahilinde tüm detaylara değindik. Buna göre; Bayramı ne zaman ve hangi tarihte? Resmi tatil kaç gün olacak? tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 09:50 ABONE OL
2020 Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi güne denk geliyor? RAMAZAN BAYRAMI 1. 2. ve 3. gün TARİHİ!

ne zaman, hangi güne denk geliyor? Sorusu on bir ayın sultanının başlamasıyla beraber en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini alıyor. Ramazanın üçüncü gününde binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini gerçekleştirirken öte yandan bu faziletli ayın sona erdiği ve dini bayramımızın hangi tarihe denk geldiği merak konusu haline geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takviminde tüm bu tarihlere tek tek değindi. Buna göre; bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Ramazan ayının gelmesiyle beraber binlerce Müslüman vatandaş bayram ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar ve 2020 takvimine göre Diyanet tarafından açıklanan o tarihler…

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2020 Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi güne denk geliyor? RAMAZAN BAYRAMI 1. 2. ve 3. gün TARİHİ!
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