Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç gün sürecek? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini yoğun bir şekilde göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler doğrultusunda ülkemizde dünyaya oranla durum daha iyiye gidiyor. Bu noktada sosyal izolasyonun korunması, virüsün yayılmasını önlenmesi amacıyla oldukça önemli bulunuyor. Bilindiği üzere ülkemizde hafta sonları ve özel günlerde koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Son olarak Başkan Erdoğan bugün gerçekleştirdiği konuşmasında bu hafta sonu yapılacak olan sokağa çıkma yasağını 1 Mayıs'ın da kapsayacağını açıklamıştı. Hal böyle olunca, milyonlarca vatandaş yaklaşan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı son dakika açıklaması…

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;