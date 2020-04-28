Şehir Hastanesi’nin metrosu da yapılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk kısmını 20 Nisan'da açtığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci 2'nci kısmının 20 Mayıs'ta açılacağı müjdesini verdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durdurduğu metro hattının da devlet eliyle yapılacağını belirten Erdoğan "Metro yapımıyla ilgili talimatları da verdim. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne hem yol hem metro gelmiş olacak. Tabi bu beyefendi yeni gelen ne yolu ne metroyu yapamam deyince biz de iyi ki iktidardayız. Hemen talimatı verdik. Yolunu da metrosunu da biz yapmak üzere inşallah o ihtiyacını da gidermiş oluyoruz" dedi. Barış SAVAŞ