Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 2020 Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir ve kaç günde çıkıyor? E devlet başvuru ekranı!

2020 başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir ve kaç günde çıkıyor? E devlet başvuru ekranı!

nasıl ve nereden alınır? Ülkemizdeki salgın süresince alınan kararlardan biri de olmuştu. Bu kapsamda belirtilen illerde bulunan vatandaşların mühim mazeretleri bulunmadığı takdirde şehirler arası geçiş yapmasına yasak getirilirken bu kısıtlama süresince mazereti olan vatandaşlar ise de denilen ve e devlet aracılığı ile alınabilen "Seyahat izin belgesi" talebinde bulunabilecek. Bu belgeyi alabilmek amacıyla birçok şehirde yoğun talep gözlemlenirken öte yandan vatandaşlar şehir dışına çıkma izni için kaymakamlık ve valiliklerden de başvuru yapabiliyor. Ancak sosyal izolasyon nedeniyle e devlet sistemi üzerinden bu talebi oluşturmak yetkili isimler tarafından daha güvenli olduğu yönünde. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat izin belgesi başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 09:14 ABONE OL
2020 Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir ve kaç günde çıkıyor? E devlet başvuru ekranı!

Vatandaşların yoğun talepte bulunduğu şehir dışına çıkma izni yani başvurusu ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılan konuların başında yer alıyor. Gün içerisinde birçok vatandaş konuyla ilgili olarak özellikle bu belgeyi alabilmenin şartlarını merak ederken öte yandan bu belgenin başvurusu yalnızca valilik ve kaymakamlık gibi yerlerden değil e devlet sistemi üzerinden elektronik başvuru ile de gerçekleştirilebiliyor. Birçok şehirde binlerce insanın talep ettiği bu belgeler yalnızca mühim nedenlerle başvuru yapan kişilere veriliyor. Buna göre; Seyahat izin belgesi başvuru şartları nelerdir, kimlere verilir? Seyahat nasıl ve nereden alınır? İşte konuya dair tüm detaylar…

SEYAHAT YOL İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Şehirler arası yollar ne zaman açılacak, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Sorusu vatandaşların son günlerde araştırdığı konular arasında yer alırken her gün binlerce insan valilik ve kaymakamlık binaları önünde sıra olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede kısıtlamanın 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları bölgelerini kapsadığını duyurmuştu.

İşte konuya dair tüm detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir ve kaç günde çıkıyor? E devlet başvuru ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA