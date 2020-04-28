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29 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta listesi ile mutlu alışverişler

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın en kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri kataloğun ilk sayfasında dikkat çekiyor. Her Çarşamba raflarını yenileyen mağazanın bu haftaki indirimli ürünleri arasında ayakkabılık, diş macunu, şampuan, borcam çeşitleri yer alıyor. Henüz kataloğu incelememiş olan ev hanımları ise ‘’ 29 Nisan kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta Ramazan ayına özel gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterilerini bekliyor. Öte yandan yazlık tshirt ve ayakkabı ihtiyacınız varsa en yakın mağazalarda indirimli ürünler sizleri bekliyor olacak. 29 Nisan’dan 5 Mayıs tarihine kadar sürecek olan ŞOK 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte her yaştan bütçeye hitap eden ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi…

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:18 ABONE OL
ŞOK 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesi ile mutlu alışverişler

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta Ramazan ayına özel binlerce üründe yüzlerce indirim müşterilerini bekliyor olacak. Her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu vatandaşlara cazip indirim fırsatları sunuyor. Her cebe ve her eve uygun fiyatlı aynı zamanda alternatif çeşitlerin olduğu marketler zinciri günde binlerce insan tarafından ziyaret ediliyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirim dikkatlerden kaçmıyor. Öte yandan; mutfak araç gereçleri, ayakkabı, kıyafet, ev eşyalarında da indirim ve çeşitlilik sürecek. Buna göre; haberimizin içerisinden 29 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 29 NİSAN

ŞOK indirimli ürünler kataloğu müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Yeni haftanın indirimli ürünler kataloğunda bol bol gıda, teknoloji ve temizlik malzemeleri yer alıyor. İşte, 29 Nisan ŞOK aktüel kataloğundaki indirimli ürünler listesi…

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ŞOK 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesi ile mutlu alışverişler
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