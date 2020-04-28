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: Bugün hakim karşısına çıkacak şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!

haberine göre; 'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan  (20), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bugün saat 11.30'da yargılaması başlayacak olan Şeker, ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika: Bugün hakim karşısına çıkacak Kadir Şeker coronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek isterken öldüren Kadir Şeker ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün saat 11.30'da hakim karşısına çıkacak olan Şeker, coronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kadir Şeker hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İLK DURUŞMASI BUGÜNDÜ

Kadir Şeker'in iddianamesinin hazırlanmasının ardından mahkeme tarihi belirlenmişti. Şeker ilk kez bugün hakim karşısına çıkacaktı. Şeker'in duruşması saat 11.30'daydı.

OLAY

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Son dakika: Bugün hakim karşısına çıkacak Kadir Şeker coronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!
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