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: Yürürken bayılan genç, metro raylarına düştü!

'da korku dolu anlar yaşandı. haberine göre; metro istasyonunda yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Yusuf Kart (21) isimli genç, rayların üzerine düştü. Kart'ı istasyonda bulunan vatandaşlar kurtardı. Bayılan genç çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 09:56 ABONE OL
Son dakika: Yürürken bayılan genç, metro raylarına düştü!

Bursa'da, metro istasyonunda yürürken bayılıp, rayların üzerine düşen Yusuf Kart (21), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da kan donduran görüntü! Metroda bayılan gencin raylara düşme anı kamerada | Video

YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı metro istasyonunda dün öğle saatlerine meydana geldi. Evine gitmek için metro istasyonuna gelen Yusuf Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti. Bayılan Kart, bir anda raylara düştü. Gencin yardımına çevredekiler koştu. Kart, tren gelmeden yukarı çıkarıldı. Yusuf Kart çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kart'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Son dakika: Yürürken bayılan genç, metro raylarına düştü!
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