Profesyonel hırsız! Soygundan payla "Gözcü" kiraladı

İstanbul Polisi, Bahçelievler İlçesi'nde son iki yıl içerisinde işlenmiş ve faili meçhul kalmış iş yerlerinden, kurumlardan ve açıktan hırsızlık dosyalarını incelemeye aldı. Dosyalardaki güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi. Olayları, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından ötürü çok sayıda kaydı bulunan A.H.'nin (25) gerçekleştirdiği saptandı. Polisler, ikamet adresi Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Zafer Mahallesi'nde bulunan şüpheli A.H. ile ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden sorgu yapan polisler, çok sayıda suç olayının faili olduğu tespit edilen A.H.'nin cezaevinde tutuklu olduğunu tespit etti.

Aradıkları azılı hırsızı cezaevinde buldular | Video

KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Azılı hırsız olduğu ve Bahçelievler İlçesi başta olmak üzere çok sayıda kişiyi mağdur ettiği iddia edilen şüpheli A.H.'nin tespit edilen yeni suçlarıyla ilgili ise cezaevinden ifadesinin alınacağı ve yargılamalarının tutuklu olarak yapılacağı belirtildi. Şüpheli A.H.'nin Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Çoban Çeşme Mahallesi'nde yer alan bir şantiye alanından hırsızlık yaptığı anlar kamera görüntülerine böyle yansıdı. Gerçekleştirdiği olaylarda kendisine suç ortağı olarak "Kiralık Gözcü" tuttuğu ve söz konusu kişilere hırsızlık olaylarından pay verdiği iddia edilen A.H.'nin, Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan bir iş yerine girerek masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı çaldığı anlar da söz konusu iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı.