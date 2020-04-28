Suzan Öcal sağlıkçıları kendi elleriyle besliyor

atıh'te

yaşayan 76 yaşındaki Suzan Öcal, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için kendi evinin mutfağında yaklaşık bir aydır her gün iki öğün yemek pişiriyor. Oğlu Viktor Öcal'ın teşvikiyle harekete geçen Suzan Öcal, "Oğlum bir sabah, "İnsan Cerrahpaşa Hastanesi'ne bir tepsi börek yapar da götürür'' dedi. Ben de ''kete yapalım hepsi yesin'' dedim. Oğlum Victor, kızım, Mariam ve yeğenim Zumbulya yardımcı oldular. Yaptık götürdük. Çok beğenmişler. İyilik bulaşır derler ya şimdi herkes yapıyor'' dedi. Gösterdiği gayretle ve sağlık çalışanlarına verdiği destekle herkesin takdirini toplayan Suzan Öcal'ı Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da sosyla medyadan tebrik etti