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Tam 3 milyon 270 bin adet bulundu

ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırda yaklaşık 500 bin lira değerinde 3 milyon 270 bin adet filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:21 ABONE OL
Tam 3 milyon 270 bin adet bulundu
Türkiye'ye girmek üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı bir tır, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek X-ray cihazından geçirildi. Şüpheli yoğunluğun tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ön incelemede aracın dorse halatlarının kesildiği ve bu durumun gizlenmesi için kesilen uçların eritilerek tekrar tutturulduğu saptandı. Araçta yasal yükün üzerine yerleştirilmiş çok sayıda karton koli bulundu. Söz konusu koliler içerisinde kaçak sigara üretiminde kullanılan 3 milyon 270 bin adet filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

Yaklaşık 500 bin lira değerindeki makaronlara el konulurken, sorumlular hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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Tam 3 milyon 270 bin adet bulundu
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