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Tartıştığı eniştesini bacaklarından vurdu

'in Tarsus ilçesinde Ş.S., tartıştığı eniştesi Ö.H.'yi (42), av tüfeğiyle bacaklarından vurarak, yaraladı. Bacaklarından vurularak yaralanan Ö.H., gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ş.S. ise bir süre sonra yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:42 ABONE OL
Tartıştığı eniştesini bacaklarından vurdu

Olay, gece yarısı Tekke Mahallesi 3711'inci Sokak'ta meydana geldi. Ş.S. (27), ablasının eşi Ö.H. (42) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de yanında getirdiği av tüfeğiyle eniştesinin bacaklarına ateş etti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Bacaklarından vurularak yaralanan Ö.H., gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Ş.S.'yi, Şehit Kerim Mahallesi Türkistan Caddesi'ndeki bir evde yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Tartıştığı eniştesini bacaklarından vurdu
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