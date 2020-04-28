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secdesi nedir ve nasıl yapılır? ?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kuran-ı Kerim hatim etmek isteyenler '' secdesi nasıl yapılır, ne okunur? '' sorusuna yanıt aramaya başladı. Mübarek ayları bol bol ibadet, dua ve namazla geçirmek isteyenler bazı terimlerle alakalı detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secde olan tilavet secdesinin nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynaklarına bakıyor. Buna göre; Diyanet’te yer alan bilgilere göre vacip olan , nasıl yapılır, ne okunur?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 16:47 ABONE OL
Tilavet secdesi nedir ve nasıl yapılır? Tilavet secdesinde ne okunur?

İslam alemi için en değerli olan Ramazan ayına girmemizle birlikte '' secdesi nedir, nasıl yapılır? '' gibi sorulara islam alemi tarafından yanıt aranmaya başlandı. Müslümanlar için en değerli ay olan ve oruç ibadeti ile manevi huzura erişiliyor. Bu ayın her gününü bol bol dua, namaz ve ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secde olan tilavet secdesinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Tam bu noktada; ? Sorusuna yanıt aranıyor. Peki , duası nasıl yapılır?

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Tilavet secdesi; Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Haberimizde, , nasıl okunur gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Konuya dair detaylı bilgiler için haberimizin devamına ilerleyiniz…

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Tilavet secdesi nedir ve nasıl yapılır? Tilavet secdesinde ne okunur?
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