Yurt içi ve Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Dış hatlar ne zaman açılacak, seyahat yasağı kalktı mı? İşte o açıklama!

Corona virüsü salgını dünya genelini etkisi altına almaya devam ederken vatandaşlar Yurt içi ve Yurt dışı uçuşları ne zaman açılacak, başlayacak? Gibi birçok soruyu internet üzerinden araştırıyor. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülke içerisinde ve yurt dışı çıkışlarda kısıtlama uygulanırken uçak seferlerinin de bir süre yapılmayacağı ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Çeşitli amaçlar doğrultusunda farklı bir ülkeye gitmesi gereken vatandaşlar ülkemizde salgına karşı alınan tedbirlerden olan bu uygulama ile uçuşların yeniden ne zaman başlayacağı, merak konusu haline geldi. Buna göre; Yurt içi ve Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Dış hatlar ne zaman açılacak? Konuyla ilgili detaylı bilgiyi derlediğimiz haberimizde tüm son dakika gelişmelerini de takip edebilirsiniz…

YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK? UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklama sonrasında "Dış hatlar ne zaman açılacak?" sorusu birçok kişinin gündem maddesi haline geldi. Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarının askıya alınmasına dair yaptığı açıklamada tüm dış hat seferlerinin salgın nedeniyle durdurulduğunu ve bu durumun 20 Mayıs 2020 tarihinde sona ereceğini açıklamıştı. İşte gelen son dakika açıklamasının detayları ve tüm gelişmeler…