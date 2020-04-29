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1 Mayıs'ta marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs cuma marketler açık mı olacak, kaçta açılıyor - kapanıyor?

Cuma günü itibarıyla uygulanacak olan üç günlük çerçevesinde binlerce vatandaş 1 Mayıs'ta marketler ve bakkallar açık mı? sorusunu internet aracılığı ile sorgulatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan konuya dair detayları açıklanırken alınan karar doğrultusunda 1 Mayıs gece yarısından itibaren 3 Mayıs gece 24.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bildirdi. Bu son dakika açıklaması sonrası geçtiğimiz 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda uygulanan kısıtlamada belirtilen gün ve saatlerden marketlerin açık olduğu ve hizmet verdiği biliniyordu. Peki, aynı uygulama bu hafta da olacak mı? 1 Mayıs marketler açık mı, kapalı mı olacak? Cuma günü sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık mı? İşte konuya dair detaylar…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 12:21 ABONE OL
1 Mayıs'ta marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs cuma marketler açık mı olacak, kaçta açılıyor - kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası gerçekleştirilen açıklamada Cuma – Cumartesi ve Pazar'ı kapsayan getirileceği açıklandı. Bu kapsamda binlerce kişi 1 Mayıs'ta marketler açık mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Bazı temel ihtiyaçları olan kişiler şimdiden alışverişlerine başlarken öte yandan son dakika çıkan eksikler için de bu tarihlerde yani hafta sonu öncesi ilgili işyerlerinin açık olup olmayacağı merak konusu. Buna göre; 1 Mayıs bakkallar ve marketler açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Cuma günü marketler açık olacak mı? Haberimizde konuya dair tüm detayları ve gelişmeleri takip edebilirsiniz…

1 MAYIS BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI? SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAÇTA KAPANACAK?

Ülkemizdeki koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı haberinin gelmesiyle beraber binlerce vatandaş 1-2-3 Mayıs tarihlerinde marketlerin veya bakkalların açık olup olmayacağını merak ediyor. Buna göre; 1 Mayıs marketler açık mı olacak? İşte konuya dair detaylar…

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1 Mayıs'ta marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs cuma marketler açık mı olacak, kaçta açılıyor - kapanıyor?
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