A101 29 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başladı! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta en güzel indirimleriyle müşterisinin yüzünü güldüren mağazanın indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Tam bu noktada A101 29 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu listesi öne çıkıyor. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led Tv 3.499 TL, Elton EL32DAB04 32" Uydu Alıcılı Led 829 TL, Honor 8S 64 GB Cep Telefonu 999 TL, SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 1.999 TL'den satışa sunulacak. Her zaman ev hanımlarının ihtiyaçlarını düşünen markette bu hafta çamaşır ve bulaşık makinesinde beklenmedik indirim fırsatı yapılıyor. Buna göre; 29 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 29 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli liste

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI! 29 NİSAN 2020

Yeni haftanın A101 indirimli ürünler kataloğu müşterilerinin ilgisini çekiyor. Haberimizde 29 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğuna bakabilir, indirimli ürünler fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.