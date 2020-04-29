Afrin nerede? Dünyanın gündeminde en çok araştırılan soruların başında geliyor. Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında birçok sivil hayatını kaybetti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran hanin saldırı sonrasında vatandaşlar '' Afrin nerede, haritadaki yeri nerede?'' şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. Halep iline bağlı olan ilçenin toplam nüfusu 500 bin civarındadır. Peki Afrin nerede? Afrin haritadaki yeri ve konumu nerededir?

AFRİN NEREDE?

Afrin, Suriye'nin kuzey batısında, Halep iline bağlı ilçe. Afrin kasabasının yaklaşık 8 km güneyinde, Geç Hititler döneminden kalan Ain Dara Tapınağı yerleşiminin kalıntıları bulunmaktadır. Yine kentin kuzeybatısında, M.Ö. 9. yy ya da 8. yüzyıldan kalma, Luvi dilinde yazıt bulunmuştur. Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000'lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs'ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis'e bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahiptir.

AFRİN HARİTADA NEREDE YER ALIYOR?

Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000'lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs'ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis'e bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip. Şayet Afrin bölgesi de teröristlerden temizlenirse, Türkiye'nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan Türkiye nüfuzunda olacak.. Fırat Kalkanı harekatının icra bölgesi ve İdlib'in ardından Afrin'de yapılacak bir harekatla, Doğu Akdeniz'e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağı tamamen engellenmiş olacak.