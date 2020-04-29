Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ata çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Ata çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

'nın Kulu ilçesinde, yola aniden fırlayan ata çarpan TIR'ın devrilmesiyle sürücü Veysal Berk (64) hayatını kaybetti. TIR'ın çarptığı at da öldü

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.4.2020 05:13 ABONE OL
Ata çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Kaza, gece saatlerinde Konya- Ankara karayolunun 135'inci kilometresinde meydana geldi. Veysal Berk yönetimindeki 35 BES 91 plakalı tarım aletleri yüklü TIR, yola aniden fırlayan ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü Berk, olay yerinde hayatını kaybetti. TIR'ın çarptığı at da öldü. Berk'in cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ata çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA