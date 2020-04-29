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Babamız dimdik ayakta

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Babamız dimdik ayakta
Konya'da Akören Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Tarık Bektaş(37) koronavirüse karşı verdiği savaşı kazandı. Evine dönen Bektaş, bir buçuk ay sonra iki çocuğuna sarılarak hasret giderdi. Çocukları Berat ve Elif Sude"Babamız dimdik ayakta" diye sevinç gözyaşı döktü. Öksürük ve nefes darlığıyla gece uykusundan uyanan ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gördü ve taburcu olduktan sonra da 14 gün karantinada kaldı. Bektaş yaşadığı zorlu süreci "4 gün göğüs servisinde yattıktan sonra nefes alamamaya başladım. 5'nci gün yoğun bakım servisine çıkartıldım. Sonraki süreci hatırlayamıyorum. Akciğerlerimden hortum çıkartılırken uyandım. 13 gün solunum cihazına bağlı kaldığımı öğrendim. Yoğun bakımdan çıktıktan 6 gün sonra da taburcu oldum. Virüs basit bir şey değil, genç yaşlı dinlemiyor. Lütfen uyarılara kulak verin" dedi.
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Babamız dimdik ayakta
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