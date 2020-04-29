Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halbank, Garanti, Vakıfbank kaça kadar açık? 2020 Banka çalışma saatleri

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok değişikliğe gidildi. Bunlardan biriside banka çalışma saatleri oldu. Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan karar doğrultusunda banka çalışma saatleri değiştirildi. Yeni genelgeyle birlikte hem temas ortamı azaltıldı hem de çalışma saatleri esnetildi. Gün içinde bankada işleri olan vatandaşlar '' Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik yaptığı değişiklik sonrasında Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası çalışma ve mesai saatleri merak edilmeye başlandı. Peki bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Banka çalışma saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında banka çalışma saatleri değiştirildi. Bankada işi olan vatandaşların çek, senet, hesap açma ve kapama işlemleri için banka (mesai) çalışma saatlerinde işlemlerini halletmesi gerekiyor. Gün içerisinde '' bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte tüm bilgiler…