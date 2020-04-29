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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan uyarısı: "Bayramda da şehirler arası seyahat yasaklanmalı!"

Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor 'dan açıklaması! Corona virüs tedbirleri sayesinde vaka bulaşma hızının azaldığını ifade eden Taşova, şehirler arası ulaşımın bayramda da yasak olması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Yeşim Taşova, Ramazan Bayramı'nda temastan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.4.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 14:17 ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan SON DAKİKA corona virüs uyarısı: Bayramda da şehirler arası seyahat yasaklanmalı!

yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2.992 olurken toplam vaka sayısı da 114.653 oldu. Bu noktada alınan önlemlerin dikkatli bir şekilde uygulanması, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları oldukça etkili oldu. Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Meltem Taşova da bu iyi gidişat hakkında açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'nda da şehirler arası ulaşımın yasak olması gerektiğini ifade eden Taşova, bayramda sarılma, yakınlaşma ve selamlaşma gibi alışkanlıkların olmaması gerektiğini vurguladı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , yeni tip korona virüse karşı çok iyi gittiklerini, vaka ve hastaneye başvuran sayısının çok düştüğünü belirterek, "Bayramdan korkuyorum, bu nedenle şehirler arası ulaşım bayramda da yasak olmalı, tedbirleri elden bırakmamalıyız" dedi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan SON DAKİKA corona virüs uyarısı: "Bayramda da şehirler arası seyahat yasaklanmalı!"
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