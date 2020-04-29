Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan SON DAKİKA corona virüs uyarısı: "Bayramda da şehirler arası seyahat yasaklanmalı!"

Corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2.992 olurken toplam vaka sayısı da 114.653 oldu. Bu noktada alınan önlemlerin dikkatli bir şekilde uygulanması, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları oldukça etkili oldu. Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Meltem Taşova da bu iyi gidişat hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'nda da şehirler arası ulaşımın yasak olması gerektiğini ifade eden Taşova, bayramda sarılma, yakınlaşma ve selamlaşma gibi alışkanlıkların olmaması gerektiğini vurguladı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip korona virüse karşı çok iyi gittiklerini, vaka ve hastaneye başvuran sayısının çok düştüğünü belirterek, "Bayramdan korkuyorum, bu nedenle şehirler arası ulaşım bayramda da yasak olmalı, tedbirleri elden bırakmamalıyız" dedi.