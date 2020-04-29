Bolu'da evde kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Kovid-19 önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Borozanlar Mahallesi Bozkurt Sokak'ta bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından eve gerçekleştirilen operasyonda, kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan paraya el konuldu.

Evde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye 1250'şer lira para cezası verilirken, evi kiralayan kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı sosyal mesafe kuralını da ihlal eden 4 kişiye, 392'şer lira ceza uygulandı.