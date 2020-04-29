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Bugün ve yarın marketler kaça kadar açık? Market ve bakkal çalışma saatleri: Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanması öncesinde binlerce vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak adına "Marketler kaça kadar açık, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" şeklinde birçok sorunun yanıtını internet aracılığı ile araştırmaya devam ediyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerinde vatandaşların dışarı çıkma kısıtlaması olacağından herkes 3 günlük ihtiyaçlarını alabilmek adına konuya dair detayları merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından henüz uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlanmasa da uygulanacak olan çalışma saatleri vatandaşlara duyuruldu. Buna göre; Bugün ve yarın marketler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor/kapanıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefour marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte açılış ve kapanış saatleri ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 14:37 ABONE OL
Bugün ve yarın marketler kaça kadar açık? Market ve bakkal çalışma saatleri: Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Cuma günü ile beraber hafta sonu da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 31 şehirde de alışveriş telaşı başladı. Binlerce vatandaş ihtiyaçlarını alabilmek adına "Bakallar ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına gün içerisinde yanıt ararken bazı günlerdeki çalışma saatlerinin de farklı uygulanacağı açıklanmıştı. Buna göre; henüz 1 Mayıs sokağa çıkma genelgesi yayımlanmasa da market açılış ve kapanış saati ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve tüm marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm detaylar…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Üç gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar evlerine alacakları temel ihtiyaçları için alışveriş telaşında. Bilindiği üzere corona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde ilk olarak üzerinde değişiklikler yapılmıştı. Peki, Bugün ve yarın marketler kaça kadar açık? Kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte detaylar…

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Bugün ve yarın marketler kaça kadar açık? Market ve bakkal çalışma saatleri: Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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