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Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? BURADA...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından devamlı olarak güncellenerek yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem gelişmeleri kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Bu bağlamda bilgilerine ulaşmak isteyen vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Sorularının yanıtlarını merak ederek araştırma yapmaya devam ediyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde öğrenmek isteyenler tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirler. İşte 29 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 18:44 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 29 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda yer alan ve deprem kuşağı ülkeleri arasında bulunan ülkemizde yurtiçi ve yurtdışı kara ile denizlerde meydana gelen değişik şiddetlerde pek çok depreme maruz kalıyoruz. Bu bağlamda ülkemizde bu konuda faaliyet gösteren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yurtta ve dünyada yaşanılan sarsıntılara ilişkin son depremler listesi yayımlayarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Öte yandan son depremler bilgilerini merak edenler arama motorlarında yoğun şekilde Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde sorularıyla araştırmalarına devam ediyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde bilgilerine erişmek isteyenler hazırladığımız içerikteki bağlantıyı kullanabilirler. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 29 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...
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