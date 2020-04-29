Doktora saldırana elektronik kelepçe ve ev hapsi

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen İ.A. ev hapsi kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Farabi Hastanesi'nde 26 Nisan'da çıkan tartışmada, doktor Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen İ.A. hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldı. İ.A. Taksim Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. İfadesinde pişman olduğunu belirten İ.A, mahkeme tarafından, elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi kararı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.