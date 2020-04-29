Dünya Dans Günü ne zaman? 2020 Dünya Dans Günü mesajları ve sözleri

Her yıl Nisan ayına denk gelen Dünya Dans Günü kutlu olsun! Nisan ayında Dans Günü'nün kutlanmasının nedeni ise modern balenin atası olarak kabul gören ünlü balet Jean-Georges Noverre'in doğum günü olmasıdır. Dansçılık sektöründe uzun yıllar çalışan dansçıların bu özel günlerinde kısa uzun mesajlar atarak onları mutlu edebilirsiniz. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında bu sene etkinlikler sosyal medya üzerinden yapılıyor. Bu anlam dolu günde sizlerde en yakın dansçı arkadaşınıza kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Haberimizde özel olarak hazırlanan dünya dans günü mesajları kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. Peki 2020 Dünya Dans Günü günü ne zaman, hangi tarihte? İşte Dünya Dans Günü kutlama mesajları ve sözleri…

DÜNYA DANS GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Dünya Dans Günü 29 Nisan 2020 tarihinde kutlanıyor. Dünya Dans Günü veya Uluslararası Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılmıştır ve her yıl 29 Nisan'da kutlanmaktadır. Tarih, modern balenin yaratıcısı Jean-Georges Noverre (1727-1810)'nin doğum günü anısına ITI Uluslararası Dans Komitesi tarafından belirlenmiştir.

Her yıl, olağanüstü bir koreograf veya dansçı dünyada dolaşan bir mesaj vermeleri için davet edilir. Bu kişiler World Dance Alliance ve ITI Uluslararası Dans Komitesi iş birliği ile Uluslararası Dans Günü kurucu kurumu tarafından seçilir.

"Uluslararası Dans Günü Mesajı" nın hedefi tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan Dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek, bu sanatın evrenselliği içinde eğlenmek ve kutlamaktır.

DÜNYA DANS GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Bırakın okuyalım ve bırakın dans edelim; bu iki eğlenceden dünyaya asla hiçbir zarar gelmez."(Voltaire) Dünya Dans Günü kutlu olsun.

Dans etmek kendinden çıkmaktır. Daha büyük, daha güzel, daha güçlü. Bu güçtür, dünya üzerinde zaferdir ve sizin zaferinizdir. (Agnes De Mille) Dünya Dans Günü kutlu olsun.

Sanatın evrensel dillerinden biri olan dansın, sağlıkla atlatmamız gereken bugünlerde yaşamımızı güzelleştireceğini ve bizleri mutlu kılacağını unutmayalım. 29 Nisan Dünya Dans Gününüz Kutlu Olsun.

Dans ederek kanıtlamak istediğim hiçbir şey yok. Dansı hiçbir zaman bir dışavurum yada bir ifade şekli olarak kullanmadım. Ben yalnızca dans ediyorum. Sadece ayaklarımı havaya kaldırıyorum ve oynatıyorum. – Fred Astaire

Bütün ağırlığınızı taşıyan, nispeten küçük olan o ayağın sihrini bir düşünün. Gerçek bir mucize, ve dans…Bu mucizenin kutlamasıdır. – Martha Graham

Dans görülebilen müziktir. – George Balanchine