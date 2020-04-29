2020 ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU VE SİPARİŞ TAKİBİ: E devlet ekranı ile eczanelerden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? Sorgulama ekranı!

Ücretsiz maske nasıl alınır? Vatandaşlar corona virüsü ile mücadele edilen bu süreçte birçok sorunun yanıtını internet aracılığı ile araştırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere haftalar önce başlatılan uygulama ile e devlet ekranı üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlara eczanelerden temin etmek üzere bedava maskeler verilecekti. Bu kapsamda; başvuruda bulunan vatandaşların telefonlarına gelen sms kodu ile en yakın eczaneden talepte bulunması yeterli oluyor. Buna göre; Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nereden yapılır? Ücretsiz maske SMS kodu gelmeyenler ne yapmalı? İşte e devlet başvuru ve sipariş takip ekranı…

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? SMS KODU NE ZAMAN GELİR?

Ücretsiz maske almak isteyen binlerce vatandaş başvurularını gerçekleştirmek üzere internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. "Başvuru nasıl yapılır, SMS kodu gelmedi ne yapmalıyım?" gibi sorular konuyla ilgili olarak öne çıkarken haberimizin içerisinden tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU NASIL ALINIR, NE ZAMAN GELİR? E DEVLET BAŞVURU EKRANI VE PTT SİPARİŞ TAKİBİ

Ücretsiz maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden siparişin temin edilebilmesini sağlıyor.

İşte tüm detaylar…