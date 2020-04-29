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2020 BAŞVURUSU VE SİPARİŞ TAKİBİ: E devlet ekranı ile eczanelerden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? Sorgulama ekranı!

Ülkemizde salgınla mücadele kapsamında birçok tedbir alınmaya devam edilirken yapılan son dakika açıklaması sonrasında eczanelerden dağıtılacağı haberi geldi. Bu uygulama tüm yurtta büyük ilgi görürken vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden yapacakları başvuru ve sonrasında telefon numaralarına gelecek olan SMS kodu ile ikamet ettikleri adrese en yakın eczaneden bu maskeleri temin edebilecek. Her kişiye 5 adet maskenin verileceği açıklanırken öte yandan birçok vatandaş da "SMS kodu gelmedi ne yapmalıyım?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili tüm detayları sizler için haberimizde derledik. Peki, nasıl yapılır, nereden alınır? Ücretsiz maske e devlet başvuru ekranı sipariş sorgulama ve tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 09:55 ABONE OL
2020 ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU VE SİPARİŞ TAKİBİ: E devlet ekranı ile eczanelerden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? Sorgulama ekranı!

nasıl alınır? Vatandaşlar ile mücadele edilen bu süreçte birçok sorunun yanıtını internet aracılığı ile araştırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere haftalar önce başlatılan uygulama ile e devlet ekranı üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlara eczanelerden temin etmek üzere bedava maskeler verilecekti. Bu kapsamda; başvuruda bulunan vatandaşların telefonlarına gelen sms kodu ile en yakın eczaneden talepte bulunması yeterli oluyor. Buna göre; Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nereden yapılır? gelmeyenler ne yapmalı? İşte e devlet başvuru ve sipariş takip ekranı…

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? SMS KODU NE ZAMAN GELİR?

Ücretsiz maske almak isteyen binlerce vatandaş başvurularını gerçekleştirmek üzere internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. "Başvuru nasıl yapılır, SMS kodu gelmedi ne yapmalıyım?" gibi sorular konuyla ilgili olarak öne çıkarken haberimizin içerisinden tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU NASIL ALINIR, NE ZAMAN GELİR? E DEVLET BAŞVURU EKRANI VE PTT SİPARİŞ TAKİBİ

yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden siparişin temin edilebilmesini sağlıyor.

İşte tüm detaylar…

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2020 ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU VE SİPARİŞ TAKİBİ: E devlet ekranı ile eczanelerden bedava ücretsiz maske nasıl alınır? Sorgulama ekranı!
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