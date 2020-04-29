Eminönü Meydanı’nda güvercinleri katletti

EMINÖNÜMeydanı'nda kiralık otomobille tur atan bir kişi aracını güvercinlerin üzerine sürdü. 12 güvercini katleden zanlı polisin takibi sonucu yakalandı. Kan donduran olay dün sabah saat 07.50 sıralarında Eminönü'nde gerçekleşti. Yeni Cami önündeki meydana otomobille giren bir kişi direksiyonu hızla güvercinlerin olduğu bölgeye sürdü. Kaçmaya fırsat bulamayan güvercinlerden 12'si öldü. Eminönü esnafının tepki gösterdiği şahıs kaçarak izini kaybettirdi. İstanbul Polisi, kiralık olduğu belirlenen aracı kullanan Üsame E. (26) isimli şüpheliyi Esenler'deki evinde gözaltına aldı. "Mala Zarar Verme" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" olmak üzere iki farklı suçtan kaydı bulunan sürücünün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.